В Полтавской ОВА 71-летний мужчина совершил самоподжог

Самоподжог произошел 27 сентября в Полтавской ОВА, фото: «Институт массовой информации»

https://racurs.ua/n199707-v-poltavskoy-ova-71-letniy-mujchina-sovershil-samopodjog.html

Ракурс

У приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації сьогодні, 27 вересня, близько 12.00 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавщини.

Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ПОВА, загасили полум’я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували, — вказано в повідомленні. — На місці працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

Місцеве видання «Полтавщина» з посиланням отриману від власних джерел інформацію, повідомляє, що:

чоловік сьогодні зайшов до ОВА чоловік і попросився на прийом до керівництва адміністрації;

його направили до керівника відділу роботи зі зверненнями громадян Валерія Балагури;

не дочекавшись останнього чоловік вилив на себе бензин та підпалив. Наразі постраждалий із опіками 90% тіла перебуває у реанімації обласної лікарні;

наразі постраждалий із опіками 90% тіла перебуває у реанімації обласної лікарні.

Зазначається, що чоловік має статус ВПО, він проживав у модульному містечку за адресою вул. Медична, 1.

У нього був нестійкий психологічний стан, що виявилося у його неодноразових скаргах стосовно керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який нібито краде у нього помідори та переслідує, — зазначає видання.

За інформацією видання «Кременчуцька газета», чоловік — переселенець із Маріуполя.

Раніше сусіди чоловіка казали, що він поводиться неадекватно, проте сам він від психологічного освідчення відмовився, — зазначає видання.

Джерело: Національна поліція, «Полтавщина», «Кременчуцька газета»