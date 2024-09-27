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Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
В Кривом Роге возросло количество погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n199709-v-krivom-roge-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі з-під завалів на місці російського ракетного удару дістали тіла ще двох загиблих.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, наразі відомо, що внаслідок удару по місту:
- загинули три людини;
- шестеро 6 осіб постраждали;
- пошкоджені 23 приватні будинки, три багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди, — зазначають у відомстві.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що у понеділок, 30 вересня, у місті буде оголошено день жалоби.
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