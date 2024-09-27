Дональд Трамп, фото: Comments.ua

https://racurs.ua/n199715-eto-ne-kapitulyaciya-tramp-o-svoey-strategii-okonchaniya-voyny-v-ukraine.html

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Дональд Трамп, колишній президент США та кандидат від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах, заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни, яку росія розв’язала проти України, «капітуляцією».

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Про це він заявив репортерам сьогодні, 27 вересня, перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє «Голос Америки».

Це — не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві, на мільйони більше, ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства, — заявив Трамп.

Трамп також, що «це страшна війна, якої б ніколи не було», якби він був президентом.

Він повторив свою тезу про те, що зможе швидко досягти мирної угоди між президентом рф володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: «Голос Америки»