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Киев подвергся очередной атаке «шахедами», фото:

Полтора десятка БПЛА сбили на подступах к Киеву — КМВА

28 сен 2024, 08:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 вересня, здійснили вже десяту з початку вересня повітряну атаку по Києву.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА. Попередньо — без змін, ті самі дрони на кшталт «Shahed». Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на Київ безпілотники заходили кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці, — розповіли у КМВА.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці:

  • пошкоджено нежитлове приміщення;
  • інформація щодо постраждалих не надходила.

Источник: Ракурс


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