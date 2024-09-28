Київ зазнав чергової атаки «шахедами»

https://racurs.ua/ua/n199721-pivtora-desyatka-bpla-zbyly-na-pidstupah-do-kyieva-kmva.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 вересня, здійснили вже десяту з початку вересня повітряну атаку по Києву.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА. Попередньо — без змін, ті самі дрони на кшталт «Shahed». Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на Київ безпілотники заходили кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці, — розповіли у КМВА.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці: