Рашисты нанесли удар по медицинскому учреждению в Сумах, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n199725-shestero-pogibshih-rossiyane-dvajdy-udarili-po-meduchrejdeniu-v-sumah-foto.html

Ракурс

У Сумах російські загарбники двічі вдарили по медичному закладу — загинули щонайменше шестеро осіб.

.

Про це сьогодні, 28 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що:

внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські;

під час евакуації хворих ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.

Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами, — наголосив Клименко.

Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що удар було завдано БПЛА. Відомо також про десятьох поранених, серед яких один поліцейський. Окрім лікарні, ворог також вдарив по житловому сектору у Сумах.