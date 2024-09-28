ГУР ликвидировало руководителя центра беспилотников Минобороны рф. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n199735-gur-likvidirovalo-rukovoditelya-centra-bespilotnikov-minoborony-rf.html

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Полковника Збройних сил росії Олексія Коломєйцева ліквідували під Москвою.

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Цього ворожого офіцера вбили 27 вересня у місті Коломна Московської області. Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф. Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило в Telegram.

Це відомство займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

У ГУР наголосили, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення рф та здійснення воєнних злочинів проти України. Розвідники додали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ліквідували в Курській області командира десантно-штурмового полку ПДВ росії підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Окупанти заявили, що його ліквідація є «великою втратою для ВДВ».