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На Курщині FPV ліквідував командира полку російських десантників
На Курщині FPV ліквідував командира полку російських десантниківhttps://racurs.ua/ua/n199533-na-kurschyni-fpv-likviduvav-komandyra-polku-rosiyskyh-desantnykiv.htmlРакурс
У Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ росії підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».
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Про це 22 вересня повідомили українські блогери Лачен та Стерненко з посиланням на російські пабліки.
Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника — Юрія Михайлова.
Російські пабліки пишуть, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».