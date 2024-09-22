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Ракурс
В Курщине FPV ликвидировал командира полка российских десантников

В Курщине FPV ликвидировал командира полка российских десантников

22 сен 2024, 11:45
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У Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ росії підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».


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Про це 22 вересня повідомили українські блогери Лачен та Стерненко з посиланням на російські пабліки.

Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника — Юрія Михайлова.

Російські пабліки пишуть, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».

Источник: Ракурс


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