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Ракурс
ГУР ліквідувало керівника центру безпілотників Міноборони рф. Фото: ГУР

ГУР ліквідувало керівника центру безпілотників Міноборони рф

28 вер 2024, 15:18
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Полковника Збройних сил росії Олексія Коломєйцева ліквідували під Москвою.


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Цього ворожого офіцера вбили 27 вересня у місті Коломна Московської області. Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф. Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило в Telegram.

Це відомство займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

У ГУР наголосили, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення рф та здійснення воєнних злочинів проти України. Розвідники додали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

ГУР ліквідувало керівника центру безпілотників Міноборони рф. Фото: ГУР

Нагадаємо, бійці ЗСУ ліквідували в Курській області командира десантно-штурмового полку ПДВ росії підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Окупанти заявили, що його ліквідація є «великою втратою для ВДВ».

Джерело: Ракурс


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