СБУ задержала топ-менеджера «Энергоатома». Фото: прокуратура

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Топ-менеджера компанії «Енергоатом» затримали на хабарі.

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У суботу, 28 вересня, Служба безпеки України затримала посадовця під час передачі йому хабаря у 100 тис. грн біля офісу компанії, з якої він його вимагав за постачання палива. Затриманий — директор з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатому» Олександр Скопич. Про це журналіст і співзасновник проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив у Facebook.

Також розслідувач опублікував фото торішньої давності із засідання тимчасової слідчої комісії ВРУ, яка за його словами, «розбиралася у корупційних закупівлях атомників». На цьому засіданні був і Скопич, який «абсолютно цинічно ліпив горбатого про відсутність корупції у їх закупівлях».

Ніколов нагадав, що упродовж 2016−2016 років Скопич був одним із членів Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) та й «організував протокол про визнання корупціонером голови НАБУ Артема Ситника».

За його словами, справу Скопича не стали передавати Антикорупційному бюро, бо сума хабаря, становить лише 100 тис. грн.

Тому залишається дуже відкритим питання: чи тепер підуть слідчі СБУ до Петра Котіна, який є безпосереднім начальником Скопича? Тому що сказати, що в «Енергоатомі» немає корупції — тепер взагалі неможливо, — зазначив журналіст.

Про затримання заявили й у самій компанії.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників Енергоатома було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди. Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією, — повідомив «Енергоатом» у Telegram.

Київська міська прокуратура поінформувала, що до топ-менеджера «Енергоатому» звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ «Енергоатом», за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис. грн. Заявив, що в разі несплати посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Бізнесмена змусили погодитися на ці умови.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди — ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.

Нагадаємо, днями заступницю прокурора Запорізької області викрили на одержанні хабаря в розмірі 40 тис. дол. Посадовець вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна уникнення відповідальності.