Трамп пообещал в случае победы судиться с Google, потому что поисковик показывает «только плохие истории» о нем

https://racurs.ua/n199750-tramp-poobeschal-v-sluchae-pobedy-suditsya-s-google-potomu-chto-poiskovik-pokazyvaet-tolko.html

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Дональд Трамп пообіцяв в разі перемоги на виборах судитися з Google — мовляв, пошуковик показує «тільки погані історії» про нього і «тільки хороші» про Камалу Гарріс.

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Сподіваємося, Мін’юст притягне їх до кримінальної відповідальності за це кричуще втручання у вибори. Якщо ні, я вимагатиму розслідування, коли виграю вибори і стану президентом Сполучених Штатів, — написав він у Truth Social.

﻿Google звинувачення відкидає і заявляє, що не маніпулює результатами пошуку на користь того чи іншого кандидата.

Було встановлено, що Google незаконно використовував систему розкриття та відображення лише поганих історій про Дональда Дж. Трампа, деякі з яких були створені для цієї мети, і в той же час розкривав лише хороші історії про товариша Камалу Гарріс, — сказав Трамп у своєму пості.

Консерватори давно скаржаться, що результати пошуку Google несправедливо віддають перевагу демократам. Правий медіа-дослідницький центр, який називає себе медіа-сторожем для консерваторів, раніше опублікував звіти, в яких стверджував, що Google допоміг демократам.

Кампанія Трампа також скаржилася на те, що передвиборча кампанія Гарріс використовує функцію «спонсорована» в результатах пошуку Google для просування позитивних новин у виданнях, включаючи Guardian, але із заголовками, переписаними кампанією на користь Гарріс.

Цього місяця Трамп в іншій публікації на Truth Social погрожував порушити кримінальну справу проти будь-яких юристів, донорів, політичних діячів та низки інших людей, які, на його думку, брали участь у ймовірній фальсифікації виборів проти нього, якщо він переможе на президентських виборах у листопаді.