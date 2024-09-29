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Жителей ВОТ вербуют в ряды российских войск, фото: «Ёшкин Крот»
7 тысяч жителей ВОТ подписали контракты с российской армией — ЦНСhttps://racurs.ua/n199768-7-tysyach-jiteley-vot-podpisali-kontrakty-s-rossiyskoy-armiey-cns.htmlРакурс
З початку поточного року близько 7 тис. жителів тимчасово окупованих територій півдня та сходу України контракт з окупаційними військами.
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Окупаційні війська мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди зс рф є через високий рівень безробіття та складним матеріальним становищем. На другому місці це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією рф проти України, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що в контексті цього російська сторона постійно намагається «підкупити» місцеве населення стосовно підписання контрактів з міноборони рф, обіцяючи натомість право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної влади.
У ЦНС закликають повідомляти про ворогів та колаборантів до анонімного чат-бота, щоб після деокупації регіонів всі причетні в обов’язковому порядку були притягнені до відповідальності згідно із законами України.
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