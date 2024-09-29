Жителів ТОТ вербують до лав російських військ, фото: «Ёшкин Крот»

https://racurs.ua/ua/n199768-7-tysyach-jyteliv-tot-pidpysaly-kontrakty-z-rosiyskou-armiieu-cns.html

Ракурс

З початку поточного року близько 7 тис. жителів тимчасово окупованих територій півдня та сходу України контракт з окупаційними військами.

.

Окупаційні війська мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди зс рф є через високий рівень безробіття та складним матеріальним становищем. На другому місці це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією рф проти України, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що в контексті цього російська сторона постійно намагається «підкупити» місцеве населення стосовно підписання контрактів з міноборони рф, обіцяючи натомість право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної влади.

У ЦНС закликають повідомляти про ворогів та колаборантів до анонімного чат-бота, щоб після деокупації регіонів всі причетні в обов’язковому порядку були притягнені до відповідальності згідно із законами України.