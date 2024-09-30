Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Курской области

Партизаны устроили диверсию на железной дороге. Фото:

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Ракурс

Партизани влаштували диверсію на залізниці в Курській області росії.

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Представники українського підпілля порушили роботу важливої для логістики російської армії у Курській області залізничної гілки. Її ворог використовує для постачання військової техніки та боєприпасів. Про це український партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Зазначається, що українські агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку Збройні сили рф доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту. Ця залізниця має для ворога «стратегічне значення», оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

За інформацією партизанів, порушення роботи цієї гілки послабить логістичну підтримку та ускладнить транспортування важливої військової техніки.

Крім того, представники руху спротиву поінформували, що ворожа залізниця була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону.

Нагадаємо, днями представники руху опору «АТЕШ» розвідали російський полігон «Ангарський» 126-ї окремої бригади берегової оборони, де проводяться активні навчання загарбників. Український агент виявив на території об'єкту нові оборонні споруди та військова техніка.