Партизани розвідали полігон окупантів в Криму. Фото: «АТЕШ»

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Ракурс

Військовий об'єкт російської армії розвідали українські партизани в окупованому Криму.

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Вони розвідали російський полігон «Ангарський» 126-ї окремої бригади берегової оборони. На цьому полігоні проводяться активні навчання загарбників. Про партизанський рух «АТЕШ» 28 вересня повідомив у Telegram.

Український агент виявив на території об'єкту нові оборонні споруди та військова техніка. Також з’ясувалося, що особовий склад військ рф доставляють до точки на в’їзді до села, де їх висаджують. До полігону окупанти йдуть пішки, а вантажівки залишаються біля дороги.

Нагадаємо, представники руху опору «АТЕШ» виявили в окупованому Сімферополі базу забезпечення Чорноморського флоту росії, де знаходяться склади з продовольством. Ця база «харчує" військові частини країни-агресора, що розташовані на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ «Дніпро».