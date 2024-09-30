Хельсинкская комиссия призвала признать рф постоянной угрозой безопасности. Фото:

https://racurs.ua/n199783-helsinkskaya-komissiya-prizvala-priznat-rf-postoyannoy-ugrozoy-bezopasnosti-the-hill.html

Ракурс

Гельсінська комісія закликала Сполучені Штати Америки визнати росію постійною загрозою безпеці.

.

У комісії наполягають на тому, щоб США відмовилися від статус-кво часів холодної війни у відносинах з країною-агресором і назвали Москву постійною загрозою глобальній безпеці. Вашингтон повинен переглянути своє мислення у ставленні до рф, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років. Про це йдеться у новій доповіді Гельсінської комісії, передає видання The Hill.

Зазначається, що пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України у війні проти рф, заклик до «масованої» військової та гуманітарної допомоги Києву та дозвіл ЗСУ завдати удару вглиб російської території американською зброєю.

За інформацією ЗМІ, рекомендації звіту виходять за рамки політики адміністрації президента Джо Байдена й суперечать позиції кандидата в президенти Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та рф.

Голова Гельсінської комісії Джо Вілсон, який є представником Республіканської партії, відкинув можливість успішних переговорів з диктатором рф володимиром путіним. Він висловив сподівання, що Трамп побачить нещирість цього військового злочинця.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора володимира путіна й уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової. А в червні МКС видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова.

Джерело: The Hill