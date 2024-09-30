Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Полонина Пожижевская. Фото: Василий Шепетюк, Владимир Словак

Первый снег выпал в украинских Карпатах (ФОТО)

30 сен 2024, 11:53
999

Перший сніг випав на території України у понеділок, 30 вересня.


.

Таке явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах. Там не лише випав сніг, але серйозно похолодало — температура повітря знизилася до 5° морозу. Про це Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив у Facebook.

Станом на 9.30 30 вересня 2024 року на горі Піп Іван — туман, вітер — північний, 20−22 метри за секунду. Температура повітря — -5⁰, — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Укргідрометцентрі поінформували, що сьогодні в західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно й дощі. На решті території синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів.

Піп Іван Чорногірський. Фото: Чорногірський ГПРП у Фейсбук

Полонина Пожижевська. Фото: Василь Шепетюк, Володимир Словак

Нагадаємо, українські синоптики зафіксували серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Все це пов’язане із «закиданням» атмосферним вихором пилу і смогу із російської території.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров