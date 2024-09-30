Полонина Пожижевская. Фото: Василий Шепетюк, Владимир Словак

https://racurs.ua/n199785-pervyy-sneg-vypal-v-ukrainskih-karpatah-foto.html

Ракурс

Перший сніг випав на території України у понеділок, 30 вересня.

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Таке явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах. Там не лише випав сніг, але серйозно похолодало — температура повітря знизилася до 5° морозу. Про це Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив у Facebook.

Станом на 9.30 30 вересня 2024 року на горі Піп Іван — туман, вітер — північний, 20−22 метри за секунду. Температура повітря — -5⁰, — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Укргідрометцентрі поінформували, що сьогодні в західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно й дощі. На решті території синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів.

Нагадаємо, українські синоптики зафіксували серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Все це пов’язане із «закиданням» атмосферним вихором пилу і смогу із російської території.