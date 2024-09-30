Пылевая буря и смог из россии накрыли территорию Украины. Фото: Гидрометцентр

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Пилова буря накрила частину України у понеділок вранці, 30 вересня.

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Синоптики зафіксували серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі станом на зараз у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Про це Сумський обласний центр з гідрометеорології повідомив у Telegram.

Зазначається, що значне забруднення повітря в Україні пов’язане із «закиданням» атмосферним вихором пилу і смогу із російської території. До України пил заносить з Каспію, а смог — із росії, де вирують масштабні лісові пожежі.

Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію України. У соцмережах вже з’явилися фото та відео в Сум та окупованого Луганська.

Мешканцям цих територій рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Нагадаємо, буквально півтори тижні тому в Києві фіксувалося буде брудне повітря. Це було пов’язано з горінням торф’яників, інших екосистем та осінніми перепадами температур.