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Ракурс
Пилова буря й смог з росії накрили частину України. Фото:

Пилова буря й смог з росії накрили частину України — де найгірша якість повітря

30 вер 2024, 11:20
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Пилова буря накрила частину України у понеділок вранці, 30 вересня.


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Синоптики зафіксували серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі станом на зараз у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Про це Сумський обласний центр з гідрометеорології повідомив у Telegram.

Зазначається, що значне забруднення повітря в Україні пов’язане із «закиданням» атмосферним вихором пилу і смогу із російської території. До України пил заносить з Каспію, а смог — із росії, де вирують масштабні лісові пожежі.

Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію України. У соцмережах вже з’явилися фото та відео в Сум та окупованого Луганська.

Мешканцям цих територій рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Пилова буря й смог з росії накрили територію України. Фото: Гідрометцентр

Пилова буря в Луганську. Фото: соцмережі

Пилова буря в Луганську. Фото: соцмережі

Нагадаємо, буквально півтори тижні тому в Києві фіксувалося буде брудне повітря. Це було пов’язано з горінням торф’яників, інших екосистем та осінніми перепадами температур.

Джерело: Ракурс


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