Министры иностранных дел стран G7: Мы никогда не признаем российскую аннексию четырех украинских областей

https://racurs.ua/n199804-ministry-inostrannyh-del-stran-g7-my-nikogda-ne-priznaem-rossiyskuu-anneksiu-chetyreh-ukrainskih.html

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Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що ніколи не визнають російську анексію чотирьох українських областей.

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Таку заяву опублікувало МЗС Італії у другу річницю незаконних так званих референдумів на окупованих територіях України.

Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими росією проти України, і засуджуємо незаконну агресію росії, порушення прав людини на окупованих територіях та триваючі жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, — йдеться в заяві.

Дипломати закликали росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати підтримку України та її законної оборони.