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Ракурс
Министры иностранных дел стран G7: Мы никогда не признаем российскую аннексию четырех украинских областей

Министры иностранных дел стран G7: Мы никогда не признаем российскую аннексию четырех украинских областей

30 сен 2024, 20:47
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Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що ніколи не визнають російську анексію чотирьох українських областей.


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Таку заяву опублікувало МЗС Італії у другу річницю незаконних так званих референдумів на окупованих територіях України.

Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими росією проти України, і засуджуємо незаконну агресію росії, порушення прав людини на окупованих територіях та триваючі жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, — йдеться в заяві.

Дипломати закликали росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати підтримку України та її законної оборони.

Ця війна може закінчитися зараз, якщо росія негайно виведе свої війська з України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від своїх претензій щодо анексії Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим і поважатиме суверенні права України як незалежної держави, — наголосили глави МЗС країн G7.

Источник: Ракурс


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