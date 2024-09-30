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Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що ніколи не визнають російську анексію чотирьох українських областей
Міністри закордонних справ країн G7: Ми ніколи не визнаємо російську анексію чотирьох українських областейhttps://racurs.ua/ua/n199804-ministry-zakordonnyh-sprav-krayin-g7-my-nikoly-ne-vyznaiemo-rosiysku-aneksiu-chotyroh-ukrayinskyh.htmlРакурс
Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що ніколи не визнають російську анексію чотирьох українських областей.
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Таку заяву опублікувало МЗС Італії у другу річницю незаконних так званих референдумів на окупованих територіях України.
Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими росією проти України, і засуджуємо незаконну агресію росії, порушення прав людини на окупованих територіях та триваючі жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, — йдеться в заяві.
Дипломати закликали росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати підтримку України та її законної оборони.
Ця війна може закінчитися зараз, якщо росія негайно виведе свої війська з України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від своїх претензій щодо анексії Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим і поважатиме суверенні права України як незалежної держави, — наголосили глави МЗС країн G7.