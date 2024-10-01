Волонтер спас в Киеве водителя фуры, который потерял сознание за рулем из-за эпилептического приступа

https://racurs.ua/n199831-volonter-spas-v-kieve-voditelya-fury-kotoryy-poteryal-soznanie-za-rulem-iz-za-epilepticheskogo.html

Ракурс

Волонтер фонду «Солом'янські котики» врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад.

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ДТП сталася біля хабу фонду в Києві — за кілька метрів до виїзду на вулицю Вадима Гетьмана з інтенсивним рухом.

На відео видно, як інструктор Максим зупинив рух вантажівки, яка таранила інші авто, та надав допомогу водію. Його стан вдалося стабілізувати до приїзду «швидкої».