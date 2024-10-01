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Ракурс
Волонтер врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад

Волонтер врятував у Києві водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад (ВІДЕО)

1 жов 2024, 18:27
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Волонтер фонду «Солом'янські котики» врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад.


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ДТП сталася біля хабу фонду в Києві — за кілька метрів до виїзду на вулицю Вадима Гетьмана з інтенсивним рухом.

На відео видно, як інструктор Максим зупинив рух вантажівки, яка таранила інші авто, та надав допомогу водію. Його стан вдалося стабілізувати до приїзду «швидкої».

В котрий раз ми переконуємося, що критична ситуація може статися в будь-який момент. Ми маємо бути готові завжди. Оволодійте навичками домедичної допомоги, це важливо, — наголошують «Солом'янські котики».

Джерело: Ракурс


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