Волонтер врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад

https://racurs.ua/ua/n199831-volonter-vryatuvav-vodiya-fury-yakyy-zneprytomniv-za-kermom-cherez-epileptychnyy-napad-video.html

Ракурс

Волонтер фонду «Солом'янські котики» врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад.

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ДТП сталася біля хабу фонду в Києві — за кілька метрів до виїзду на вулицю Вадима Гетьмана з інтенсивним рухом.

На відео видно, як інструктор Максим зупинив рух вантажівки, яка таранила інші авто, та надав допомогу водію. Його стан вдалося стабілізувати до приїзду «швидкої».