Ракурсhttps://racurs.ua/
Волонтер врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад
Волонтер врятував у Києві водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199831-volonter-vryatuvav-vodiya-fury-yakyy-zneprytomniv-za-kermom-cherez-epileptychnyy-napad-video.htmlРакурс
Волонтер фонду «Солом'янські котики» врятував водія фури, який знепритомнів за кермом через епілептичний напад.
.
ДТП сталася біля хабу фонду в Києві — за кілька метрів до виїзду на вулицю Вадима Гетьмана з інтенсивним рухом.
На відео видно, як інструктор Максим зупинив рух вантажівки, яка таранила інші авто, та надав допомогу водію. Його стан вдалося стабілізувати до приїзду «швидкої».
В котрий раз ми переконуємося, що критична ситуація може статися в будь-який момент. Ми маємо бути готові завжди. Оволодійте навичками домедичної допомоги, це важливо, — наголошують «Солом'янські котики».