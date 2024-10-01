Московиты расстреляли 16 украинских пленных

https://racurs.ua/n199837-moskovity-rasstrelyali-16-ukrainskih-plennyh-video.html

Ракурс

Російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину армії рф.

За даними медіа, воєнний злочин окупаційні сили росії скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На оприлюдненому відео в мережі зафіксовано, як під контролем військ рф військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, російські військові відкрили по них вогонь. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.