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Ракурс
Московиты расстреляли 16 украинских пленных

Московиты расстреляли 16 украинских пленных (ВИДЕО)

1 окт 2024, 21:30
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Російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.


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Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину армії рф.

За даними медіа, воєнний злочин окупаційні сили росії скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На оприлюдненому відео в мережі зафіксовано, як під контролем військ рф військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, російські військові відкрили по них вогонь. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва, — наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Источник: Ракурс


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