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Призывники в 17 лет должны стать на учет через «Резерв+» или ТЦК, - законопроект правительства

Призывники в 17 лет должны стать на учет через «Резерв+" или ТЦК, — законопроект правительства

2 окт 2024, 09:56
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Призовники у 17 років мають стати на облік через «Резерв+" або ТЦК, у разі порушення вони сплатять штраф.


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Відповідний законопроєкт Кабміну № 12076 зареєстровано у Верховній Раді. Зазначається, що Міноборони пропонує скасувати із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників, повідомляє «Цензор».

Натомість відповідальність за надання інформації про себе несе сам призовник. Йому надається можливість стати дистанційно на облік через додаток «Резерв+".

Інакше він має прийти до військкомату та сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Источник: Ракурс


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