Призовники у 17 років мають стати на облік через "Резерв+" або ТЦК, - законопроєкт уряду

https://racurs.ua/ua/n199845-pryzovnyky-u-17-rokiv-maut-staty-na-oblik-cherez-rezerv-abo-tck-zakonoproiekt-uryadu.html

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Призовники у 17 років мають стати на облік через «Резерв+" або ТЦК, у разі порушення вони сплатять штраф.

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Відповідний законопроєкт Кабміну № 12076 зареєстровано у Верховній Раді. Зазначається, що Міноборони пропонує скасувати із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників, повідомляє «Цензор».

Натомість відповідальність за надання інформації про себе несе сам призовник. Йому надається можливість стати дистанційно на облік через додаток «Резерв+".

Інакше він має прийти до військкомату та сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.