рф ударила по припортовой и пограничной инфраструктуре в Измаильском районе

https://racurs.ua/n199846-rf-udarila-po-priportovoy-i-pogranichnoy-infrastrukture-v-izmailskom-rayone-foto-video.html

Ракурс

Через нічну атаку дронів рф по припортовій та прикордонній інфраструктурі Одещини поранені двоє людей.

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Внаслідок ударів «шахедів» призупинені операції у пункті пропуску «Орлівка».

Росіяни на світанку атакували Одещину дронами. На місці вникла пожежа, її вже загасили.

Двоє постраждалих — водії вантажівок, вони у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Один з них — громадянин Туреччини.

Також на Сумщині армія росії вдарила по об'єктах критичної інфраструктури. Знеструмлено кілька громад.

На Донеччині військові рф вдарили по Слов’янську, поранили людину.