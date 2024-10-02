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рф ударила по припортовой и пограничной инфраструктуре в Измаильском районе

рф ударила по припортовой и пограничной инфраструктуре в Измаильском районе (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2024, 10:45
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Через нічну атаку дронів рф по припортовій та прикордонній інфраструктурі Одещини поранені двоє людей.


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Внаслідок ударів «шахедів» призупинені операції у пункті пропуску «Орлівка».

Росіяни на світанку атакували Одещину дронами. На місці вникла пожежа, її вже загасили.

Двоє постраждалих — водії вантажівок, вони у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Один з них — громадянин Туреччини.

Також на Сумщині армія росії вдарила по об'єктах критичної інфраструктури. Знеструмлено кілька громад.

На Донеччині військові рф вдарили по Слов’янську, поранили людину.

Источник: Ракурс


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