Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
рф вдарила по припортовій та прикордонній інфраструктурі в Ізмаїльському районі

рф вдарила по припортовій та прикордонній інфраструктурі в Ізмаїльському районі (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2024, 10:45
999

Через нічну атаку дронів рф по припортовій та прикордонній інфраструктурі Одещини поранені двоє людей.


.

Внаслідок ударів «шахедів» призупинені операції у пункті пропуску «Орлівка».

Росіяни на світанку атакували Одещину дронами. На місці вникла пожежа, її вже загасили.

Двоє постраждалих — водії вантажівок, вони у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Один з них — громадянин Туреччини.

Також на Сумщині армія росії вдарила по об'єктах критичної інфраструктури. Знеструмлено кілька громад.

На Донеччині військові рф вдарили по Слов’янську, поранили людину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів