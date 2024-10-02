Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, - Сибига

https://racurs.ua/n199848-ukraina-gotova-obsujdat-s-polshey-vopros-volynskoy-tragedii-sibiga.html

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Я радий бути прийнятим президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у Варшаві. Ми обговорили пріоритетні оборонні потреби України, подальшу військову допомогу, запрошення України до НАТО та наш шлях до членства в ЄС. Ми також окреслили шляхи зміцнення наших добросусідських двосторонніх відносин, — повідомив міністр.

Сибіга сказав, що Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке перешкоджатиме євроінтеграції.

За його словами, Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для розв’язування найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею — одним із найближчих союзників України.

Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти, — зазначив Сибіга, однак не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Польща має намір порушити тему «складної історії» у відносинах із Україною, зокрема питання щодо проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії, вже у першому переговорному розділі про членство між Україною і ЄС.

Волинська трагедія донині впливає на україно-польські відносини. Але Києву та Варшаві не вдається дійти згоди. І ось уже поляки кажуть: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичних питань із Польщею.