Львовскому псевдоактивисту Стахиву объявили меру пресечения

https://racurs.ua/n199856-lvovskomu-psevdoaktivistu-stahivu-obyavili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Остапу Стахіву обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова — це тримання під вартою на 60 діб без внесення застави.

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Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Стахіва підозрюють у шахрайстві та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ. 25 вересня у його помешканні провели обшук.

Раніше підозрюваний подав клопотання про відвід слідчого та прокурора.

За даними СБУ, Стахів за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення рф «підбурював» людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу, він проходив психіатричну експертизу.