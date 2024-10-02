В Бердянске ликвидировали судью-предателя, фото: ГУР

https://racurs.ua/n199859-sudu-predatelya-likvidirovali-v-berdyanske-foto-video.html

Ракурс

У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ГУР.

2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― «красних партізан») у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.