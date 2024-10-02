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У Бердянську ліквідували суддю-зрадника, фото: ГУР
Суддю-зрадника ліквідували у Бердянську (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199859-suddu-zradnyka-likviduvaly-u-berdyansku-foto-video.htmlРакурс
У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка.
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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ГУР.
2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― «красних партізан») у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя, — наголосили у ГУР.