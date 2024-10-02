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Ракурс
У Бердянську ліквідували суддю-зрадника, фото: ГУР

Суддю-зрадника ліквідували у Бердянську (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2024, 16:36
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У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка.


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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ГУР.

2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― «красних партізан») у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя, — наголосили у ГУР.

У Бердянську ліквідували суддю-зрадника, фото: ГУР

Джерело: Ракурс


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