Авиабомба россиян разбила пятиэтажку на Салтовке в Харькове

https://racurs.ua/n199874-aviabomba-rossiyan-razbila-pyatietajku-na-saltovke-v-harkove-foto-video.html

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У ДСНС показали фото наслідків авіаудару по багатоповерхівці в Київському районі Харкова увечері 2 жовтня.

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Постраждали 10 людей, зокрема 3-річна дитина. Є руйнації фасадної частини та чоирьох квартир на 4-му і 5-му поверхах.

Мер мста Ігор Терехов розповів, що організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста.

Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.