Ужасная осень европейского автопрома - в ЕС спрогнозировали резкий спад спроса на машины

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Дослідники з Німеччини спрогнозували різкий спад попиту на автомобілі в ЄС.

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Директор Центру автомобільних досліджень при Університеті Дуйсбург-Ессен Фердинанд Дуденхеффер попередив, що ця осінь стане «жахливою» для автомобільної промисловості Європи. За словами відомого автомобільного експерта, цього року в ЄС буде продано на 200 тис. менше автомобілів, ніж торік.

Важливі великі автомобільні ринки, такі як Німеччина та Італія, вже були в мінусі за перші вісім місяців цього року — і ситуація в економіці не покращується, — зазначає Дуденхеффер.

Крім того, з серпня в Європі на 8,3% (тобто на 90 тис. машин) скоротилися продажі електромобілів порівняно з тим самим періодом минулого року. До кінця року, вважає Дуденхеффер, буде зафіксовано падіння продажів на 140 тис. електромобілів.

Команда Дуденхеффера з Центру автомобільних досліджень у Бохумі проаналізувала динаміку цін на автомобілі в останні місяці. Дослідники дійшли висновку, що для того, щоб компенсувати втрати, німецькі та європейські автовиробники підвищують ціни на двигуни внутрішнього згоряння. З квітня ціни на 20 найпопулярніших двигунів внутрішнього згоряння зросли приблизно на 10%.

Схоже, існує стратегія повільного скорочення цінової різниці з електромобілями за рахунок більш високого зростання цін на двигуни внутрішнього згоряння. Однак це відбувається не за рахунок збільшення знижок на електромобілі, а за рахунок підвищення цін на двигуни внутрішнього згоряння, — вважає Дуденхеффер.

За його словами, наступні кілька місяців будуть дуже важкими для галузі — навіть важчими, ніж під час пандемії коронавірусу. Згідно з оцінками Дуденхеффера, європейський автопром відновиться не раніше 2026 року.