Север Донетчины остался без водоснабжения на неопределенный период

https://racurs.ua/n199885-sever-donetchiny-ostalsya-bez-vodosnabjeniya-na-neopredelennyy-period.html

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Північ Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період.

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Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти «Води Донбасу». Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу.

Філашкін написав у своїх соцмережах, що всього за минулу добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 41 дитину.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і численні будинки; у Курахівці пошкоджено 5 будинків, у Сонцівці — підприємство; у Гірнику 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки. У Піщаному Покровської громади поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Світлому пошкоджено 3 промислові будівлі, лінію електропередач і спецтехніку. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 3 будинки, 3 автівки та лінію електропередач; у Марковому пошкоджено 3 будинки. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.