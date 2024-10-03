Разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в россии обсудят на ближайшем «Рамштайне»

https://racurs.ua/n199889-razreshenie-ispolzovat-dalnoboynoe-orujie-po-celyam-v-rossii-obsudyat-na-blijayshem-ramshtayne.html

Ракурс

Дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у росії обговорять на «Рамштайні» 12 жовтня.

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Про це у Києві повідомив на прес-конфренції новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як пише «Радіо Свобода», генсек заявив, що Україна має право себе захищати, а завдання ударів по військових цілях агресора, передбачене міжнародним правом, зазначив він. Також генсек наголосив, що питання обмежень на удари — це не питання НАТО, адже кожна країна альянсу ухвалює власне рішення.

Україна намагається отримати дозвіл на удари західною зброєю вглиб рФ, але поки таке рішення не ухвалене. Зокрема, у Держдепі США нещодавно заявили, що Україні не потрібен дозвіл для ударів по російських цілях — вона має власну зброю.

Рютте 3 жовтня прибув до Києва, це перша його закордонна поїздка у статусі глави НАТО.