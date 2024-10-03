Военные классы открывают оккупанты в учебных заведениях ВОТ Луганщины

Рашисты продолжают милитаризовать молодежь на ВОТ, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n199893-voennye-klassy-otkryvaut-okkupanty-v-uchebnyh-zavedeniyah-tot-luganschiny.html

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Російські загарбники продовжують мілітаризувати молодь на тимчасово окупованих територіях України, відкриваючи «військово-історичні» класи.

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Один із таких класів був відкритий у Луганському ліцеї-інтернаті за участі заступника голови російського військово-історичного товариства миколи овсієнка. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що це вже другий подібний клас — перший запустили 1 вересня в Благовіщенську.

У таких класах молодь вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Мета — підготовка нових кадрів для підтримки російської пропаганди та служби в армії окупанта, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що подібні класи окупанти планують відкрити в інших містах Луганщини — зокрема у Краснодоні, Станиці Луганській та Красному Лучі.