Військові класи відкривають окупанти у навчальних закладах ТОТ Луганщини

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Рашисти продовжують мілітаризувати молодь на ТОТ, фото: ТАСС
Військові класи відкривають окупанти у навчальних закладах ТОТ Луганщиниhttps://racurs.ua/ua/n199893-viyskovi-klasy-vidkryvaut-okupanty-u-navchalnyh-zakladah-tot-luganschyny.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують мілітаризувати молодь на тимчасово окупованих територіях України, відкриваючи «військово-історичні» класи.
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Один із таких класів був відкритий у Луганському ліцеї-інтернаті за участі заступника голови російського військово-історичного товариства миколи овсієнка. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що це вже другий подібний клас — перший запустили 1 вересня в Благовіщенську.
У таких класах молодь вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Мета — підготовка нових кадрів для підтримки російської пропаганди та служби в армії окупанта, — розповіли у ЦНС.
Зазначається, що подібні класи окупанти планують відкрити в інших містах Луганщини — зокрема у Краснодоні, Станиці Луганській та Красному Лучі.
Ці дії є грубим порушенням прав дітей та норм міжнародного права, адже окупаційна влада використовує освіту для пропаганди і підготовки майбутніх солдатів, примушуючи молодь брати участь у збройних конфліктах, нав’язаних росією, — наголошують у ЦНС та закликають повідомляти про колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.