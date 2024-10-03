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Ракурс
Рашисти продовжують мілітаризувати молодь на ТОТ, фото: ТАСС

Військові класи відкривають окупанти у навчальних закладах ТОТ Луганщини

3 жов 2024, 17:08
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Російські загарбники продовжують мілітаризувати молодь на тимчасово окупованих територіях України, відкриваючи «військово-історичні» класи.


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Один із таких класів був відкритий у Луганському ліцеї-інтернаті за участі заступника голови російського військово-історичного товариства миколи овсієнка. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що це вже другий подібний клас — перший запустили 1 вересня в Благовіщенську.

У таких класах молодь вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Мета — підготовка нових кадрів для підтримки російської пропаганди та служби в армії окупанта, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що подібні класи окупанти планують відкрити в інших містах Луганщини — зокрема у Краснодоні, Станиці Луганській та Красному Лучі.

Ці дії є грубим порушенням прав дітей та норм міжнародного права, адже окупаційна влада використовує освіту для пропаганди і підготовки майбутніх солдатів, примушуючи молодь брати участь у збройних конфліктах, нав’язаних росією, — наголошують у ЦНС та закликають повідомляти про колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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