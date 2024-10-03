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Ракурс
В беларуси утром 3 октября взорвался «Шахед»

В беларуси взорвался «шахед» — «Белорусский Гаюн» (ИНФОГРАФИКА)

3 окт 2024, 21:26
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У білорусі в Калінковичах (Гомельська область) сьогодні, 3 жовтня, вранці вибухнув «Шахед».


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Інформації про постраждалих немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Сьогодні вранці з’явилася інформація, що близько 5-ї ранку жителі Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом цю інформацію вдалося підтвердити з кількох джерел, і з’ясувалося, що вибух над Калінковичами було чути близько 4.55 ранку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за 12 хвилин до вибуху (о 04.43) проект @eRadarrua повідомив про захід «Шахеда» в повітряний простір білорусі та його рух у напрямку Мозиря, який проходив східніше Наровлі:

  • відстань від Наровлі до Калінковичів становить 40 км, які «Шахед» може подолати лише за 11 хвилин (середня швидкість — 200 км/год);
  • траекторія та швидкість руху «Шахеда» свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом;
  • у той же проміжок часу білоруської військової авіації над Гомельщиною не фіксувалося.

На підставі вищесказаного, «Беларускі Гаюн» робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калінковичах вибухнув дрон-камікадзе на кшталт «Шахед». Здетонував чи він самостійно чи був збитий силами ППО — невідомо, — зазначають у моніторинговій групі.

Міноборони чи Міністерство надзвичайних справ білорусі наразі цю подію не коментували.

Источник: Ракурс


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