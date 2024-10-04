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Пожар на нефтебазе в россии, скриншот видео
Две нефтебазы горели ночью в россии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199908-dve-neftebazy-goreli-nochu-v-rossii-video.htmlРакурс
У росії в ніч на сьогодні, 4 жовтня, горіли дві нафтобази — у Воронезькій області та Пермському краї.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, російське міноборони заявило про знищення шести українських безпілотників, проте місцеві жителі, а згодом і місцева влада, повідомили, що на нафтобазі у селищі Анна після атаки виникла пожежа.
У Пермському краї вночі спалахнула приватна нафтобаза на 10 тис. кв. м, розташована у промзоні села Осенці. Згодом у мнс рф заявили про ліквідацію цієї пожежі, до боротьби з якою залучалися 19 одиниць техніки. Постраждалих немає.
Зазначається, що в цьому випадку версію з безпілотниками не розглядають.
Розглядаються дві версії: необережне поводження з вогнем; аварійний режим роботи електроустаткування, — зазначили у відомстві.
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