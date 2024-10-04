ЕС приостановил встречи с правительством Грузии. Фото:

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Європейський Союз припинив зустрічі з урядом провладної «Грузинської мрії».

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Також була відповідь Брюсселя на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії Грузії. Ще в червні була внутрішня дискусія між державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до чинної грузинської влади, яка недружньою стосовно Євросоюзу. Про це заявив посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський, передає «Ехо Кавказа».

Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади в Брюсселі, — заявив він.

За словами посла, Євросоюз готовий працювати з владою, «готовою вступити в ЄС». Однак шлях до блоку для Тбілісі буде закритим, якщо Грузія стане однопартійною державою, влада заборонятиме політичну опозицію, а права людини в цій країні не будуть захищеними.

Нагадаємо, 9 липня ЄС призупинив процес інтеграції Грузії через ухвалений грузинським парламентом закон про «іноагентів». Це закон було ухвалено в травні, попри опір опозиції та масові протести.

Джерело: «Ехо Кавказа»