ВСУ ракетным ударом уничтожили шесть офицеров из КНДР. Фото: Генштаб

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ЗСУ завдали ракетного удару біля тимчасово окупованого Донецька.

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У четвер, 3 жовтня, внаслідок цієї атаки були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР. Ще троє іноземних військовослужбовців були поранені. Північнокорейські командири прибули на окупований Донбас, щоб обмінятися досвідом із російськими загарбниками. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України інформувало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців з КНДР. Прибули, зокрема, підрозділи інженерних військ.

Нагадаємо, 21 вересня українські безпілотники атакували склади з боєприпасами у російському Тихорецьку Краснодарського краю. Цей арсенал був призначений, зокрема, для зберігання північнокорейських снарядів і ракет. Склад спеціально добудовали та розширили після початку військової співпраці росії з КНДР.

Джерело: Kyiv Post