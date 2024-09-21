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Ракурс
На складах під Тихорецьком зберігалися боєприпаси з КНДР

На складах під Тихорецьком просто неба зберігалися боєприпаси з КНДР

21 вер 2024, 10:06
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Тихорецькі склади боєприпасів, куди у нч на 21 вересня імовірно вдарили українські безпілотники, були призначені для зберігання північнокорейських снарядів і ракет.


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Про це повідомляв американський військовий аналітичний центр CSIS ще в лютому 2024 року. Він писав, що цей арсенал був спеціально добудований та розширений після початку військової співпраці росії з КНДР.

У звіті також із посиланням на супутникові знімки заявлялося, що північнокорейські боєприпаси прямують на склади в Моздоку та в районі авіабази Єгорлицька в Ростовській області.

Нагадаємо, українські безпілотники знищили ще два склади з боєприпасами в росії: під Тихорецьком у Краснодарському краї та в Октябрському Тверської області.

Місцеві жителі поблизу Краснодара зняли багато видовищних відео, а пожежу на новому знищеному складі під Твер’ю видно навіть з метеорологічних супутників: над ним не утворюються хмари.

Влада цих російських регіонів заявила «про падіння уламків збитих безпілотників».

Джерело: Ракурс


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