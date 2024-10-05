Армия рф активизировалась еще на одном из направлений фронта. Фото:

https://racurs.ua/n199940-vrag-aktivizirovalsya-v-genshtabe-nazvali-esche-odno-slojnoe-napravlenie-fronta.html

Ракурс

На фронті в Україні 4 жовтня сталося 159 бойових зіткнень.

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Ворог активізувався на Куп’янському напрямку. Там окупанти провели більше атак, ніж на Покровському — кількість штурмів за добу зросла до 22. Оборонці відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 жовтня.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки, хоч противник і намагався 28 разів прорвати українську оборону. А на Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 15 атак окупантів, а 14 разів противник намагався йти вперед на Торецькому напрямку. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб ворога прорвати оборону.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. На Сіверському напрямку оборонці відбили три штурмові дії. Ще чотири бої відбулося на Оріхівському напрямку.

Нагадаємо, ВВС поінформувало, що за рік боїв елітні загони російської морської піхоти втратили під Вугледаром вчетверо більше особового складу, ніж за 10 років війни в Чечні. Зокрема, «вантажем 200» стали військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти та 40-ї бригади «чорних беретів» з Петропавловськ-Камчатського.