Морська піхота рф зазнала катастрофічних втрат у Вугледарі. Фото:

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Ракурс

Морська піхота рф зазнала значних втрат у боях за Вугледар Донецької області.

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За рік боїв елітні загони російської морської піхоти втратили під Вугледаром вчетверо більше особового складу, ніж за 10 років війни в Чечні. Тільки тут загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти, ще 42 зникли безвісти. Серед загиблих є 19 офіцерів, зокрема комбат Цирен Лубсанов. Про це повідомило BBC.

Також штурмували Вугледар і морпіхи 40-ї бригади «чорних беретів» з Петропавловськ-Камчатського. Це з'єднання втратило 72 солдатів та офіцерів.

Зазначається, що про серйозні втрати «чорних беретів» може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи «Шторм Z», які формувалися з російських ув’язнених.

ВВС пише, що найбільш напруженими і кровопролитними були бої за місто восени 2022-го року та взимку 2023-го року. Саме тоді ці морпіхи за підтримки бронетехніки штурмували місто. Брали участь у наступі й мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців.

Нагадаємо, Вугледар тримав оборону від російських загарбників понад два роки. Однак минулого тижня бійці 72-ї бригади почали виходити з міста, оскільки шляхи постачання були перерізані. В ОСУВ «Хортиця» 2 жовтня підтвердили вихід підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки.

Джерело: ВВС