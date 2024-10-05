Война на Украине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n199945-britancy-nazvali-naselennye-punkty-kuda-budet-nastupat-rf-posle-ugledara.html

Ракурс

Найближчі цілі російських окупантів на Донбасі назвала британська розвідка.

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Після захоплення міста Вугледар на Донеччині армія рф, ймовірно, продовжить наступ і під загрозою можуть бути село Богоявленка та велике селище Велика Новосілка. Про це Міністерство оборони Великої Британії 5 жовтня повідомило у соціальній мережі Х.

Ймовірно, російські війська спробують продовжити наступ найближчими тижнями. На заході однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка, — зазначили у відомстві.

Британці нагадали, що 1 жовтня підрозділи рф взяли під контроль Вугледар на перетині двох ключових фронтів — Запорізького та Донецького. Окупація міста відбулася незабаром після того, як окупанти поновили наступальну кампанію у вересні. До кінця місяця ворожі війська майже оточили Вугледар та змусили ЗСУ відступити.

Нагадаємо, Вугледар тримав оборону від російських загарбників понад два роки. Однак минулого тижня бійці 72-ї бригади почали виходити з міста, оскільки шляхи постачання були перерізані. В ОСУВ «Хортиця» 2 жовтня підтвердили вихід підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки.