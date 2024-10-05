Оккупанты перемещают военную технику в Мариуполе. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n199948-okkupanty-peremeschaut-voennuu-tehniku-v-bezopasnye-mesta-v-mariupole-foto.html

Ракурс

Російська армія почала переміщувати військову техніку в безпечні місця у Маріуполі.

.

Українська агентура зафіксувала, що підрозділи Збройних сил рф почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки. Про це рух опору «АТЕШ» 5 жовтня повідомив у Telegram.

Партизани вважають, що через загрозу далекобійних українських ударів, командування окупантів серйозно турбується за безпеку військ. Однак в них немає вибору, як лише міняти позиції.

Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, російські загарбники пересуваються на цивільних автомобілях між позиціями в Донецькій області. Така тенденція спостерігається у так званій 132-й окремій гвардійській мотострілецькій Горлівській бригаді терористичної ДНР, бо російське командування, через страх розкриття місць дислокації, заборонило окупантами використовувати військову техніку.