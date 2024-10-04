Окупанти на Донбасі воюють на легкових авто. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n199927-okupanty-na-donbasi-cherez-brak-tehniky-vouut-na-legkovyh-avto-foto.html

Ракурс

Брак військової техніки в армії росії змусив ворога пересісти на цивільну техніку.

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Так, загарбники пересуваються на цивільних автомобілях між позиціями в Донецькій області. Зокрема, така тенденція спостерігається у так званій 132-й окремій гвардійській мотострілецькій Горлівській бригаді терористичної ДНР. Про це рух опору «АТЕШ» 4 жовтня повідомив у Telegram.

Український агент, який перебуває в складі ворожої бригади, повідомив, що моральне та фізичне виснаження, відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті руйнують підрозділ зсередини.

А командування рф, через страх розкриття місць дислокації, заборонило окупантами використовувати військову техніку. Тепер противник змушений переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями.

Ми контролюємо всі пересування та оперативно передаємо інформацію про місця дислокації окупаційних військ Силам оборони України, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у червні стало відомо, що українські партизани вступили на військову службу в один із підрозділів російської армії й пообіцяли руйнувати її зсередини. Також вони передаватимуть позиції військ рф у зоні бойових дій на окупованих територіях України.