СБУ «трусит» Сумы (ФОТО)

https://racurs.ua/n199950-sbu-trusit-sumy-foto.html

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Служба безпеки проводить 5 жовтня контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста Суми.

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У відомстві повідомили, що до них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

У СБУ кажуть, що під час проведення перевірки міста можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Крім того здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.